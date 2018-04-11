Karşıyaka'nın gözdesi Doğukan
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşmekten kurtulmak için mucize kovalayan Karşıyaka'nın sezonun ikinci yarısında altyapıdan vitrine çıkardığı Doğukan İnci, performansıyla dikkat çekti.
Yönetimin eski kulüplerinden Bucaspor'a yetiştiricilik bedeli ödeyerek 12 Şubat'ta 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki futbolcu, iyi bir çıkış yaptı. Kaf-Kaf'ta ikinci yarıda 7'si ilk 11'de olmak üzere 9 maçta forma giyen genç forvet 2 kez ağları sarstı.
Doğukan'ı Bursaspor'un son Altay derbisinde izlettiği, Başakşehir'in de menajerler kanalıyla nabız yokladığı öğrenildi. Karşıyaka yönetiminin ise henüz profesyonel kariyerinin başında olan futbolcuyu satmayı düşünmediği belirtildi. Doğukan, Kaf-Kaf'tan başka bir kulübe transfer olursa eski kulüplerinden Altınordu, bonservisinden yüzde 50 pay alacak. Karşıyaka, Doğukan gibi Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde ikinci yarıda vitrine çıkardığı İlyas, Görkem, Mahir gibi isimlerden de patlama bekliyor.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:35
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Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...
Toplam 5
Yorum
TsKlüp geç bu işleri yaaa..bayernden 5 ye daha yapacak işi varmış hadi ordan..
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Esteban döndü Kucka tarz yaptı
Toplam 1
Yorum
Çepnioğlu kucka gitsin zagrebte oynasın. kendini iniesta filan zannediyor.
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Fenerbahçe'ye Fransa'dan A kalite sağ açık
Toplam 8
Yorum
xxlbaşkan sözleşmesi bitiyor olması.cazip kılyor elde parada olmayınca..ben herşeye rağmen NARSİNGİ TERCİH EDERİM SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANABİLİR
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