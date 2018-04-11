Karşıyaka'nın gözdesi Doğukan – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Karşıyaka'nın gözdesi Doğukan

    Karşıyaka'nın gözdesi Doğukan

    TFF 2. Lig 'ta küme düşmekten kurtulmak için mucize kovalayan Karşıyaka'nın sezonun ikinci yarısında altyapıdan vitrine çıkardığı Doğukan İnci, performansıyla dikkat çekti.

    Yönetimin eski kulüplerinden Bucaspor'a yetiştiricilik bedeli ödeyerek 12 Şubat'ta 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki futbolcu, iyi bir çıkış yaptı. Kaf-Kaf'ta ikinci yarıda 7'si ilk 11'de olmak üzere 9 maçta forma giyen genç forvet 2 kez ağları sarstı.

    Doğukan'ı Bursaspor'un son Altay derbisinde izlettiği, Başakşehir'in de menajerler kanalıyla nabız yokladığı öğrenildi. Karşıyaka yönetiminin ise henüz profesyonel kariyerinin başında olan futbolcuyu satmayı düşünmediği belirtildi. Doğukan, Kaf-Kaf'tan başka bir kulübe transfer olursa eski kulüplerinden Altınordu, bonservisinden yüzde 50 pay alacak. Karşıyaka, Doğukan gibi yönetiminde ikinci yarıda vitrine çıkardığı İlyas, Görkem, Mahir gibi isimlerden de patlama bekliyor.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:35
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