Nazilli Belediyespor'da korkutan sakatlıklar – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    'da korkutan sakatlıklar

    <a href="/index/nazilli-belediyespor?id=4e1cdbc3-0041-4733-b5b3-e1ce8f262acd" class="" rel="tag">Nazilli Belediyespor</a>'da korkutan sakatlıklar

    TFF 2. Lig 'ta son 3 maçından sadece 1 beraberlik elde eden ve Fethiyespor'un 5 puan gerisinde düşme hattında yer alan 'da golcü Görkem ve orta saha İlter'in sakatlanmaları moralleri iyice bozdu.

    Görkem'in sağ ayak tarak kemiğinden, İlter'in ise kasığından sorun yaşadığı ve futbolcuların idmanı yarıda bıraktığı belirtildi. İki oyuncunun pazar günü Bugsaşspor'la iç sahada oynanacak karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceklerinin belirsizliğini koruduğu vurgulandı. Teknik direktör , şartlar ne olursa olsun Bugsaşspor maçından 3 puanla ayrılacaklarını söyledi.


    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:00
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