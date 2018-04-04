Görkem'in sağ ayak tarak kemiğinden, İlter'in ise kasığından sorun yaşadığı ve futbolcuların idmanı yarıda bıraktığı belirtildi. İki oyuncunun pazar günü Bugsaşspor'la iç sahada oynanacak karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceklerinin belirsizliğini koruduğu vurgulandı. Teknik direktör Ahmet Yavuz, şartlar ne olursa olsun Bugsaşspor maçından 3 puanla ayrılacaklarını söyledi.