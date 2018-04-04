Nazilli Belediyespor'da korkutan sakatlıklar
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçından sadece 1 beraberlik elde eden ve Fethiyespor'un 5 puan gerisinde düşme hattında yer alan Nazilli Belediyespor'da golcü Görkem ve orta saha İlter'in sakatlanmaları moralleri iyice bozdu.
Görkem'in sağ ayak tarak kemiğinden, İlter'in ise kasığından sorun yaşadığı ve futbolcuların idmanı yarıda bıraktığı belirtildi. İki oyuncunun pazar günü Bugsaşspor'la iç sahada oynanacak karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceklerinin belirsizliğini koruduğu vurgulandı. Teknik direktör Ahmet Yavuz, şartlar ne olursa olsun Bugsaşspor maçından 3 puanla ayrılacaklarını söyledi.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:00
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İmparator işi motivasyon!
Toplam 3
Yorum
gs boşuna imparator olmadı...
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Beşiktaş'tan 10 numara operasyonu! Yeni Sosa...
Toplam 7
Yorum
wolverine82 yok hocam transfer market fiyatı 18 m euro başkan uygun fiyata bu işi bitirebilir ve diğer alıncaklar la satılanlar birbirini karşılayabilir
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Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Toplam 3
Yorum
alik alperden forvetmi. alper bi işe yaramaz senelerdir fos. iyi giden takımın düzenini bozarsa puan kaybı olur. valbuena,guilano kesin oynamalı
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