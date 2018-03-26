Bölük fırtınası – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Bölük fırtınası

    Bölük fırtınası

    Taygun, Gökhan ve Mustafa’nın golleriyle 1923’ü rahat geçen sarıkırmızılılar puanını 49’a yükselterek Play-Off’taki yerini sağlama aldı

    3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kızılcabölükspor, evinde küme düşme hattındaki Aydınspor 1923'ü 3-0 mağlup etti. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın 33'üncü dakikasında ceza sahasında oluşan karambolde Taygun, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 42'de Mustafa Etham'in pasında topla buluşan Gökhan, plasesiyle skoru 2-0 yaptı. Konuk ekipte 45+2'de direkt kırmızı kart gören Mesut oyun dışında kaldı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Kızılcabölük, 57'de Anıl'ın soldan ortasında köşeye iyi vuran Mustafa Ethem'le 3-0'ı yakaladı. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Denizli ekibi 49 puana yükseldi. Galibiyet özlemini 8 haftaya çıkaran ise 24 puanla düşme hattında nefessiz kaldı.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:29
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