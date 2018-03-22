TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme potasından uzaklaşmayı hedefleyen Bucaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçına kilitlendi.
Teknik Direktör Aytekin Sümbül, alt sıralardaki en önemli rakipleriyle karşı karşıya geleceklerini belirterek, "Sezonun maçınlarından birine çıkacağız. Kazanırsak ateş hattıyla ilgimiz kalmaz, düğümü çözeriz" dedi.
Takımına güvenin tam olduğunu belirten Sümbül, "Göreve geldiğimden bu yana bir sistem takımı oluşturmaya çalıştık. Rakiplerimizi en iyi şekilde analiz ediyoruz. Tuzlaspor karşılaşmasında da kendi oyunumuzu sergileyeceğiz. Kazanmayı çok istiyoruz. Ancak aksi durumda 1 puan bile önemli" şeklinde konuştu.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:49
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Geri dönüş planı
Toplam 6
Yorum
dr oz sen dua ette arkadan gelen trabzon ve kayserininde altında kalma.Umarım alacağın ilk yenilgide gösteremediğin adamlığı istifa ile yaparsın
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Walcott: Tosun kıskanılacak bir oyuncu
Toplam 1
Yorum
xxxxxxxxxxxxxx takımda bir tane ruh vardı onuda sattılar ?
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Galatasaray, milli aralardan sonra zorlanıyor
Toplam 1
Yorum
has gsli yalnız gençlerin fiziği daha iyi
Bucaspor, Tuzlaspor maçına kilitlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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