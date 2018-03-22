Bucaspor, Tuzlaspor maçına kilitlendi – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    , maçına kilitlendi

    Bucaspor, Tuzlaspor maçına kilitlendi

    2'nci Lig 'ta küme düşme potasından uzaklaşmayı hedefleyen , cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçına kilitlendi.

    Aytekin Sümbül, alt sıralardaki en önemli rakipleriyle karşı karşıya geleceklerini belirterek, "Sezonun maçınlarından birine çıkacağız. Kazanırsak ateş hattıyla ilgimiz kalmaz, düğümü çözeriz" dedi.

    Takımına güvenin tam olduğunu belirten Sümbül, "Göreve geldiğimden bu yana bir sistem takımı oluşturmaya çalıştık. Rakiplerimizi en iyi şekilde analiz ediyoruz. karşılaşmasında da kendi oyunumuzu sergileyeceğiz. Kazanmayı çok istiyoruz. Ancak aksi durumda 1 puan bile önemli" şeklinde konuştu.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:49
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