Zirve Hatay’ın olacak! – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Zirve Hatay’ın olacak!

    Zirve Hatay’ın olacak!
    2'inci Lig ekibi Hatay'da teknik direktör İlhan Palut, "Menemen maçında tüm çabamıza rağmen golü bulamadık ve kırmızı kart da kırılma anı oldu. Şampiyon olmak için daha çok çaba harcayacağız" diye camiaya söz verdi.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:15
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