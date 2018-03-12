Bugsaş fırtınası – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Bugsaş fırtınası

    Bugsaş fırtınası

    Gümüşhanespor’a konuk olan Ankara ekibi İskender, Cebrail ve Mustafa’nın golleriyle zirveye yaklaştı

    TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta Bugsaşspor fırtınası hız kesmeden devam ediyor. 26'ncı hafta mücadelesinde Gümüşhane'ye konuk olan Ankara ekibi, 22'de İskender Alın'la öne geçti. 44'te Sinan Kurt'un yerden ortasına Cebrail'in vuruşu devrenin skorunu belirledi: 2-0. İkinci yarının 63'üncü dakikasında keliciyle karşı karşıya kalan Mustafa takımının 3-0'lık zaferini tayin etti. Bugsaş bu sonuçla lider Altay'ın puan kaybettiği haftada puanını 48'e yükseltti
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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