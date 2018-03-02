Kazan artık Karşıyaka
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste oynadığı 4 maçı kaybedince düşme hattında kalan Karşıyaka, yarın liderlik koltuğundaki yerine geçen hafta Altay'a kaybeden Gümüşhanespor'u ağırlayacak.
Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 14.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu son Hacettepe mücadelesi sonrası aldığı ceza nedeniyle taraftar desteğinden yoksun kalacak. Kaf-Kaf'ta Fatih cezalı, Abdülhamit ve Harun ise sakat. Sakatlığı bulunan Metin'in durumu maç saati netleşecek.
Bu sezon ilk yarıda borçları yüzünden 6 puanı silinen Karşıyaka, son 10 haftaya girilirken 15 puüanla, kurtuluş barajının 6 puan gerisinde yer alıyor. Gümüşhanespor 46 puanla ikinci basamakta yer alıyor. Bütün handikaplara rağmen futbolcularına güvendiğini söyleyen Karşıyaka Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Gençlerimiz kendilerine güvenip futbolun doğrularını yaptıkları takdirde grupta yenemeyeceğimiz rakip yok. Ben kurutul ümidimi halen kaybetmedim. Tek galibiyet bile bize yarışta moral sağlar" dedi.
KARŞIYAKA
Erhan - Mustafa Değirmenci, Cenk, Metin, Onur, Arif, Mustafa Aşan, Doğukan, Mahmut, Tayfun, Hakan
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:40
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Koridorlar karıştı
Toplam 17
Yorum
BEŞİKTAŞ Fitili Soldado ateşledi Josef üçkağıçılıkla kırmızı aldırdı,Ekici denen adam aynı hareketi pepe'ye yaptı. Yiyorsa verseydin kırmızıyı FIRAT.
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Şenol Güneş'ten Soldado'ya gönderme
Toplam 17
Yorum
lazer1903 Queresma nın pozisyonunda JOSEFE vurmuyor bile Ekici yumruk atıyor bakın görüntülere Saldado kariyerini bitmiştir.
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 10
Yorum
taraftar Penarol maçında rakip oyuncuya yumruk atan Galatasaray ve Brezilya Milli Takımının eski oyuncusu Felipe Melo'ya 6 ay men cezası verdi.
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