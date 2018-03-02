Kazan artık Karşıyaka

Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 14.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu son Hacettepe mücadelesi sonrası aldığı ceza nedeniyle taraftar desteğinden yoksun kalacak. Kaf-Kaf'ta Fatih cezalı, Abdülhamit ve Harun ise sakat. Sakatlığı bulunan Metin'in durumu maç saati netleşecek.

Bu sezon ilk yarıda borçları yüzünden 6 puanı silinen Karşıyaka, son 10 haftaya girilirken 15 puüanla, kurtuluş barajının 6 puan gerisinde yer alıyor. Gümüşhanespor 46 puanla ikinci basamakta yer alıyor. Bütün handikaplara rağmen futbolcularına güvendiğini söyleyen Karşıyaka Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Gençlerimiz kendilerine güvenip futbolun doğrularını yaptıkları takdirde grupta yenemeyeceğimiz rakip yok. Ben kurutul ümidimi halen kaybetmedim. Tek galibiyet bile bize yarışta moral sağlar" dedi.

KARŞIYAKA

Erhan - Mustafa Değirmenci, Cenk, Metin, Onur, Arif, Mustafa Aşan, Doğukan, Mahmut, Tayfun, Hakan