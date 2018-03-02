Altay'da hedef 5'te 5 – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    'da hedef 5'te 5

    Altay'da hedef 5'te 5

    2'nci Lig 'ta pazar günü deplasmanda kümede kalma savaşı veren Fethiyespor ile karşılaşacak olan lider , rakibini mağlup ederek hem zirvedeki yerini korumayı hem de galibiyet serisini 5 haftaya çıkarmayı hedefliyor.

    En son geçen sezon 16-20'inci haftalar arasında Kızılcabölükspor, Kozan Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor, Beylerbeyispor, Anagold 24 Erzincanspor'u mağlup ederek 5'te 5 yapan siyah-beyazlılar, şimdi de 5 haftalık yeni bir seri yakalamak istiyor.

    Şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakarak yollarına devam edeceklerine inandığını söyleyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "Fethiyespor maçının zor geçeceğini biliyoruz. İki takımın da 3 puana ihtiyacı var. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ekibime güveniyorum" dedi.
    temsilcisinde iyileşen Maksut ve cezası biten kadroya alınırken, sakatlığı süren Hüsamettin ve cezalı Atakan ile Fatih forma giyemeyecek. Deplasman tribününde Altaylı taraftarlara 400 kişilik kontenjan ayrıldı.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:45
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