Altay'da hedef 5'te 5
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda kümede kalma savaşı veren Fethiyespor ile karşılaşacak olan lider Altay, rakibini mağlup ederek hem zirvedeki yerini korumayı hem de galibiyet serisini 5 haftaya çıkarmayı hedefliyor.
En son geçen sezon 16-20'inci haftalar arasında Kızılcabölükspor, Kozan Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor, Beylerbeyispor, Anagold 24 Erzincanspor'u mağlup ederek 5'te 5 yapan siyah-beyazlılar, şimdi de 5 haftalık yeni bir seri yakalamak istiyor.
Şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakarak yollarına devam edeceklerine inandığını söyleyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "Fethiyespor maçının zor geçeceğini biliyoruz. İki takımın da 3 puana ihtiyacı var. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ekibime güveniyorum" dedi.
İzmir temsilcisinde iyileşen Maksut ve cezası biten İbrahim Akın kadroya alınırken, sakatlığı süren Hüsamettin ve cezalı Atakan ile Fatih forma giyemeyecek. Deplasman tribününde Altaylı taraftarlara 400 kişilik kontenjan ayrıldı.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:45
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
fenerli birfenerbahçeli olarak yöneticierin enazından daha ortamı sakinleştirmeleri lazım şunu iki takım oyuncuları kendilerine sorsun futbol bu mu
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Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a jest
Toplam 1
Yorum
Vatandas Ben oraya ayak basmam demenin nazik sekli. Buna da bizde jest deniyor...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
kosabora şahite gerek yok, aynı oda da bi yarım saat yalnız kalın o sizi ikna eder.
Altay'da hedef 5'te 5 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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