Fethiyespor'da Eriş inanıyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Nazilli Belediyespor'a konuk olacak Fethiyespor'da teknik direktör Levent Eriş, korkularının olmadığını söyledi.
Alınan kötü sonuçlara rağmen karamsarlığa kapılmadığını anlatan tecrübeli teknik adam, "Hakem hataları canımızı çok yaktı. Ancak her şeye rağmen ayakta kalmalıyız. Teknik direktörlük kariyerimde hiç endişeye yer vermedim. Birilerinin desteğiyle de görevlere gelmedim. Biz yeni bir takımız. Zamanla çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Ligde kalacağımaza canı gönülden inanıyorum. Nazilli Belediyespor maçı çok kritik. Özellikle rakibimiz için çok daha kritik. Ben oyuncularıma güveniyorum. En iyi şekilde mücadelemizi sergileyip, istediğimizi alacağız" dedi.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:47
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 İŞTE HIRS VE AZİM BUNA DENİR.. TURU ATLAMAK ÖNEMLİ AMA BU HIRS OLMAZSA BAŞARI GELMEZ. HIRSI OLMAYAN FUTBOLCU BÜYÜK TAKIMDA OYNAYAMAZ.HELAL!!
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18’i geçmeyecek
Toplam 1
Yorum
6s Bu adam naptı size kardeşim çıkıyor takır takır oynuyor sakatlaık yok birşey yok latoo 11 oyunusucu parasınıda verin Hataylı kardeşimm 31
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Beşiktaş soyunma odası bu sözlerle sarsıldı!
Toplam 10
Yorum
FB'Lİ Bir Fenerbahçeli olarak ben de BJK'lilere katılıyorum. Maç 11-11 devam etseydi sonuç çok farklı olurdu. Beşiktaş'a geçmiş olsun
Fethiyespor'da Eriş inanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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