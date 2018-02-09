Karşıyaka kurtuluş aşkına
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçı 4 puanla geçen düşme hattındaki Karşıyaka, yarın Niğde Belediyespor deplasmanına çıkacak.
Niğde 5 Şubat Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Yeşil-kırmızılılarda sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Grupta bu sezon FIFA ve Kulüp Lisans Kurulu tarafından 6 puanı silinen Kaf-Kaf, 15 puanla 16. sırada bulunuyor.
17 haftadır aralıksız olarak düşme hattında yer alan Karşıyaka'nın Niğde Bld'yi yendiği takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara göre düze çıkma ihtimali bulunuyor. Niğde, geçen hafta 9 kişi kaldığı maçta yine düşme hattındaki Nazilli Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Karşıyaka Teknik Direktörü Cihat Arslan, 4 gün arayla 2 deplasman maçına çıkacaklarını hatırlatıp, bu periyotta en az 4 puan hedeflediklerini söyledi.
KARŞIYAKA
Erhan - Abdülhamit, Cenk, Metin, Onur, Arif, Mustafa Aşan, Battal, Mahmut, Tayfun, Hakan
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:50
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''5 aylık süreçte kendim değildim''
Toplam 1
Yorum
selcuk bak ne demiş selcuk sen 3 yıl 5 aydır kendinde değilsin vücut bitmiş ağır çekim oynuyosun bence kontrant sonu futbolu bırakmalısın
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Kayyum tehlikesi!
Toplam 6
Yorum
Mülayim Yeni yasa ile kulüp zararlarını sebep olan başkanlar tarafından ödenmesi mecburi edilsin. Bak o zaman nasıl düzeliyor herşey.
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'Bu yoldan dönüş yok!'
Toplam 21
Yorum
AKDENİZ BIRAK GİT SEYİRCİ BİLE GELMİYOR KULÜBÜ BİTİRDİNİZ, ALİ KOÇ O STADI DOLDURUR, O ÜNİVERSİTEYİ AÇAR MERAK ETME
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