Niğde 5 Şubat Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Yeşil-kırmızılılarda sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Grupta bu sezon FIFA ve Kulüp Lisans Kurulu tarafından 6 puanı silinen Kaf-Kaf, 15 puanla 16. sırada bulunuyor.

17 haftadır aralıksız olarak düşme hattında yer alan Karşıyaka'nın Niğde Bld'yi yendiği takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara göre düze çıkma ihtimali bulunuyor. Niğde, geçen hafta 9 kişi kaldığı maçta yine düşme hattındaki Nazilli Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Karşıyaka Teknik Direktörü Cihat Arslan, 4 gün arayla 2 deplasman maçına çıkacaklarını hatırlatıp, bu periyotta en az 4 puan hedeflediklerini söyledi.

KARŞIYAKA

Erhan - Abdülhamit, Cenk, Metin, Onur, Arif, Mustafa Aşan, Battal, Mahmut, Tayfun, Hakan