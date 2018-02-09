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    09 Şubat 2018, Cuma
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    kurtuluş aşkına

    <a href="/index/karsiyaka_haber_etiketleri?id=8da4b955-de0d-438f-847b-e2e74feca120" class="" rel="tag">Karşıyaka</a> kurtuluş aşkına

    2. Lig 'ta son 2 maçı 4 puanla geçen düşme hattındaki , yarın Niğde Belediyespor deplasmanına çıkacak.

    Niğde 5 Şubat Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Yeşil-kırmızılılarda sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Grupta bu sezon FIFA ve Kulüp Lisans Kurulu tarafından 6 puanı silinen Kaf-Kaf, 15 puanla 16. sırada bulunuyor.

    17 haftadır aralıksız olarak düşme hattında yer alan 'nın Niğde Bld'yi yendiği takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara göre düze çıkma ihtimali bulunuyor. Niğde, geçen hafta 9 kişi kaldığı maçta yine düşme hattındaki Nazilli Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Teknik Direktörü Cihat Arslan, 4 gün arayla 2 deplasman maçına çıkacaklarını hatırlatıp, bu periyotta en az 4 puan hedeflediklerini söyledi.

    KARŞIYAKA

    Erhan - Abdülhamit, Cenk, Metin, Onur, Arif, Mustafa Aşan, Battal, Mahmut, Tayfun, Hakan

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:50
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