Elaziz Belediyespor’dan defansa takviye
Elaziz Belediyespor, son olarak TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor’da forma giyen Altan Kılıç ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfere ilişkin olarak Elaziz Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen ve stoper mevkiinde oynayan Altan Kılıç ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimize hoş geldin diyor, kırmızı - lacivertli formayla başarılar diliyoruz" denildi.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:44
-
Nabir Dirar o listede
Toplam 4
Yorum
koyucu sağ bek olarak iyi ama sağ açık olarak hiçte iç açıcı bir performans sergilemedi 1-2 maç haricinde.
-
Kevin gitmek istiyor mu?
Toplam 1
Yorum
emre hocam bu oyuncuyu alın boyle oyuncu bıta tekgelmez mırsallas galatasarayda basarılı olacak
-
Persie dönemi bitti
Toplam 18
Yorum
yavuz bence gitsin gidecekler arasında başkanında artık çekilmesi gerek koskoca takımı mafetdi bitirdi yeter çekilsin aziz bey çiftligi oldu
Elaziz Belediyespor’dan defansa takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.