;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’dan defansa takviye

    <a href="/index/elaziz-belediyespor?id=746c2060-a440-4309-936b-95abd6d8570f" class="" rel="tag">Elaziz Belediyespor</a>’dan defansa takviye

    , son olarak 2. Lig ekibi Tuzlaspor’da forma giyen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden , ara transfer döneminin resmen başlamasıyla kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Daha önce Elazığspor'dan Eren Çinkılınç ve Kadir Taşoğlu, Tekirdağspor'dan Oğuzhan Baykal ile anlaşmaya varan Kırmızı - Lacivertli ekip, son olarak 2. Lig ekibi Tuzlaspor'da forma giyen 'ı renklerine bağladı.

    Transfere ilişkin olarak Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen ve stoper mevkiinde oynayan ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimize hoş geldin diyor, kırmızı - lacivertli formayla başarılar diliyoruz" denildi.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’dan defansa takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN