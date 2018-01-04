 Amed Sportif 2 futbolcuyla anlaştı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Amed Sportif 2 futbolcuyla anlaştı

    Amed Sportif 2 futbolcuyla anlaştı

    2. Lig ’ta mücadele eden ve ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmayı planlayan dış transferde iki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

    Alacaklarını alamadıkları için 'ye başvuran futbolcular ile takımla ilişkilerini anlaşarak kesen futbolcular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan iki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Antalya Belek'te devre arası hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı ekibin, Sakaryaspor'dan Burak Taşdemir ve Kırıklarelispor'dan İbrahim Sürgülü ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bu iki futbolcunun Antalya'da devam eden devre arası hazırlık kampına katıldıkları ve bir iki gün içinde resmi sözleşme imzalayacakları kaydedildi.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:48
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