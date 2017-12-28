Nazilli Belediyespor'da Onur'da imzaladı

Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar Keçiöregücü'nden kaleci Kıvanç Küçükkarış'ın ardından son olarak Pendikspor'da görev yapan sol bek Onur Karakabak'ı da kadrosuna dahil etti. Basın Sözcüsü Özgen Türker, Onur ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Futbolcunun Antalya kampına katıldığını açıklayan Türker, "Onur camiamıza hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürecek" dedi. Futbola Çaycumaspor'da başlayan 25 yaşındaki sol bek, Sakaryaspor, Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu, Manisaspor, Gaziosmanpaşa, Derincespor, Bandırmaspor, Kahramanmaraşspor ve Bayburt İl Özel İdare takımlarında da top koşturdu.