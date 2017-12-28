Nazilli Belediyespor'da Onur'da imzaladı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da, transferler peş peşe geliyor.
Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar Keçiöregücü'nden kaleci Kıvanç Küçükkarış'ın ardından son olarak Pendikspor'da görev yapan sol bek Onur Karakabak'ı da kadrosuna dahil etti. Basın Sözcüsü Özgen Türker, Onur ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Futbolcunun Antalya kampına katıldığını açıklayan Türker, "Onur camiamıza hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürecek" dedi. Futbola Çaycumaspor'da başlayan 25 yaşındaki sol bek, Sakaryaspor, Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu, Manisaspor, Gaziosmanpaşa, Derincespor, Bandırmaspor, Kahramanmaraşspor ve Bayburt İl Özel İdare takımlarında da top koşturdu.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:57
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Cenk Tosun, Everton'da!
Toplam 18
Yorum
zafer cenk ordaki katı defansta gol de atamaz. zavallı zaten beleşten atıyor. bi özellik yok. basit goller.
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Fabio'ya kanca
Toplam 4
Yorum
ercaner eyi gözel ama yaş 32 olmuş miadı dolmuş. bedavaysa al 1-2 sene oynar.
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Cenk Tosun, Everton'da!
Toplam 18
Yorum
Ali M. Helal Olsun Valla Demba ba Geldi Yedek Kaldı Gomez Geldi Yedek Kaldı Aboubakar Geldi Gene Yedek Kaldı Ama Sabr Etti,Çabaladı Sonunda 28M.
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