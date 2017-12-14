Başkan Çimen, Gümüşhanespor'u ziyaret etti
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor'un antrenmanını ziyaret etti.
Teknik ekip ve oyunculara tatlı ikramında bulunan Başkan Çimen, Gümüşhanespor'un her başarısında yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini kaydederek, "Bu farklı bir sevda farklı bir aşk diyelim. Elimiz kanda bile olsa, zor durumda ne olsak her zaman Gümüşhanespor'umuzun yanında olduk. Farklı hiçbir hesap yapmadık yapmayız da. Geçtiğimiz hafta sayın valimiz Okay Memiş ve protokol üyeleri antrenmanı ziyaret etti. Bende onlarla beraber gelecektim ancak toplantım çıktığı için gelemedim. Bizlere bu hafta gelmek nasip oldu" diye konuştu.
Başkan Çimen, Altay maçının önemli bir maç olduğunu ifade ederek, "Pazar günüde önemli bir müsabaka bizleri bekliyor. Belki 6 puanlık bir maç. İnşallah bu müsabakayı da kazanarak geçiririz. Zorlu müsabakaları kazanarak şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Altay maçı zorlu geçecek bunun farkındayız. Taraftarlarımıza ve bize büyük bir iş düşüyor. Hep birlikte Altay maçından galip ayrılmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Başkan Çimen daha sonra bir süre antrenmanı izledi.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:01
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Toplam 1
Yorum
CELAL BABEL ALPER ORNEGI OLMASAYDI 3 MAC MEN DER CIKARLARDI FEGHOULIDE YAPTILAR BUNDADA YAPARDI BU TFFBJK
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 13
Yorum
SERR palabıyıgın garezi beşiktaşa size de sıkıntı çıkarmaz
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 13
Yorum
taraftar Akhisar maçı hakemini , Galatasaray'ın kadrolu hakemliğine getirin.
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