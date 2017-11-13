 Altay'da İbrahim Akın sancısı – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'da sancısı

    Altay'da İbrahim Akın sancısı

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ederek ilk 4'te yer alan 24'er puanlı 4 takımdan biri olan zirve takipçisi 'da sancısı yaşanıyor.

    Bandırmaspor randevusunu tribünden izleyen usta futbolcunun karşılaşma öncesi teknik direktör Cüneyt Biçer'e, "Ya beni ilk 11'de oynatın, ya da kadroya almayın" resti çektiği öğrenildi. Geçen hafta idmanlarda isteksiz tavırlar sergileyen , bu sözleri üzerine 18'e alınmadı. Sportif direktör Özden Töraydın'ın tecrübeli futbolcuyla bir görüşme yapıp uyarıda bulunacağı belirtildi. Sezona ilk iki haftada attığı 2 golle hızlı başlayan İbrahim Akın, sakatlık yaşadıktan sonra Sakaryaspor karşısında riske edilmezken, Silivri deplasmanında kulübede bekledi. Öte yandan pazar günü oynanacak Karşıyaka derbisinin akşam saatine alınması için iki kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altay'da İbrahim Akın sancısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.