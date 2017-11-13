Altay'da İbrahim Akın sancısı

Bandırmaspor randevusunu tribünden izleyen usta futbolcunun karşılaşma öncesi teknik direktör Cüneyt Biçer'e, "Ya beni ilk 11'de oynatın, ya da kadroya almayın" resti çektiği öğrenildi. Geçen hafta idmanlarda isteksiz tavırlar sergileyen İbrahim Akın, bu sözleri üzerine 18'e alınmadı. Sportif direktör Özden Töraydın'ın tecrübeli futbolcuyla bir görüşme yapıp uyarıda bulunacağı belirtildi. Sezona ilk iki haftada attığı 2 golle hızlı başlayan İbrahim Akın, sakatlık yaşadıktan sonra Sakaryaspor karşısında riske edilmezken, Silivri deplasmanında kulübede bekledi. Öte yandan pazar günü oynanacak Karşıyaka derbisinin akşam saatine alınması için iki kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.