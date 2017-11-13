Altay'da İbrahim Akın sancısı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ederek ilk 4'te yer alan 24'er puanlı 4 takımdan biri olan zirve takipçisi Altay'da İbrahim Akın sancısı yaşanıyor.
Bandırmaspor randevusunu tribünden izleyen usta futbolcunun karşılaşma öncesi teknik direktör Cüneyt Biçer'e, "Ya beni ilk 11'de oynatın, ya da kadroya almayın" resti çektiği öğrenildi. Geçen hafta idmanlarda isteksiz tavırlar sergileyen İbrahim Akın, bu sözleri üzerine 18'e alınmadı. Sportif direktör Özden Töraydın'ın tecrübeli futbolcuyla bir görüşme yapıp uyarıda bulunacağı belirtildi. Sezona ilk iki haftada attığı 2 golle hızlı başlayan İbrahim Akın, sakatlık yaşadıktan sonra Sakaryaspor karşısında riske edilmezken, Silivri deplasmanında kulübede bekledi. Öte yandan pazar günü oynanacak Karşıyaka derbisinin akşam saatine alınması için iki kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:50
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Türkiye’nin en iyisi Beşiktaş
Toplam 7
Yorum
bjk advers Renkliler duymak istediklerini duyar görmek istediklerini görürler Beşiktaş onların işine gelmez !
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Bütçe 75 milyon TL açık verdi
Toplam 5
Yorum
sam Mali mulku satip topcu alirsan batarsin turkiyede sampiyon olmak sana kaç kurus kazandirir 20 sampiyonluk var bi dunya borç hala borç
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Türkiye’nin en iyisi Beşiktaş
Toplam 7
Yorum
ruhi mücerret nothingam foresti kim hatırlarsa gs yide onlar hatrlar 15 yaşında bir çocuk n forersti bilirmi,geçmişe niyazi oldu gs,artık beşiktaş zamanı
Altay'da İbrahim Akın sancısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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