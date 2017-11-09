Şanlıurfaspor hazırlılarını sürdürüyor
Şanlıurfaspor, Pazar günü sahasında oynayacağı Bugsaşspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı taktiksel çalışma ile sürdürdü.
Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren idmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük ve tesislerden sorumlu yönetici Ahmet Bulut izledi.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:39
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Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 10
Yorum
bjk smokie :) atıbanın yerine alacak kişi bence ( okay yokuşlu )
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Asamoah transferinde flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
Eldeki Çöp Yabancıları Gönder DeJong ve Donk'u gönderin Asamoah'ı alın. Arda denen bitik adamı almak için bu ucuz numaralara girmeyin. Saçma sapan açıklamalar.
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Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Sam arkadaş ön teker nasıl giderse arka tekerde öyle gider.Aziz Başkanıda her sene şampiyon olacaz diye hemde üyeler önünde söz vermiyormu.
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