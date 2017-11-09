 Şanlıurfaspor hazırlılarını sürdürüyor – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    hazırlılarını sürdürüyor

    Şanlıurfaspor hazırlılarını sürdürüyor

    , Pazar günü sahasında oynayacağı Bugsaşspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı taktiksel çalışma ile sürdürdü.

    TFF 2. Lig Beyaz grupta 21 puanla 4. sırada bulunan , ligin 12. haftasında Pazar günü saat 13.00'da 11 Nisan Stadyumunda oynayacağı Bugsaşspor maçına yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Teknik Direktör Ali Tandoğan, bugün yapılan antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Isınma koşusu ve açma germe egzersizleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve sürat çalışmaları ile devam etti. Ali Tandoğan'ın çalışma esnasında sık sık oyuncularını uyardığı idman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

    Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren idmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük ve tesislerden sorumlu yönetici Ahmet Bulut izledi.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:39
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