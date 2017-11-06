Altay bir ileri bir geri
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evindeki Sakaryaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Silivrispor ile 1-1 berabere kalarak liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçıran 3'üncü sıradaki Altay, bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlara bir yenisini daha ekledi.
Ligin ilk iki haftasında Zonguldak Kömürspor ve Kahramanmaraşspor'u yenerek 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 9 karşılaşmada üst üste 2 galibiyet alamadı. Taraftarının önünde yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi son 4 deplasmandan sadece 2 puan çıkararak, 10 puan bıraktı. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, cumartesi günü 1 puan üstlerinde yer alan 22 puanlı lider Bandırmaspor ile İzmir'de oynayacakları kritik müsabaka öncesi takıma izin vermedi.
Lider Bandırmaspor ile 8. sıradaki Bugsaşspor arasında sadece 4 puanlık fark olduğunu hatırlatan Sportif Direktör Özden Töraydın, "Sezon başında zor bir lig olacağını, 7-8 takımın zirve hesabı yapacağını söylemiştik. Taraftar ve camianın beklentisi büyük. Bazen eleştiri ve tepki alıyoruz, ancak bu lig böyle bir lig. İyi oynamıyoruz, fakat mücadele gücümüz arttı. Bu mücadeleyi 2-3 hafta daha sürdürürsek futbolumuz da düzelecek. Silivri'de alışık olmadığımız bir sahada oynadık. Hakem de kötüydü ancak bunlar bahane değil. Kazanmamız gerekiyordu. Şampiyon olmak istiyorsak deplasmanlarda da 3 puan almalıyız. Lig bize altın tepside fırsatlar sunuyor, bu fırsatları tepmemeliyiz. Birlik olursak her şeyin üstesinden geliriz" dedi.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:19
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"Yerime biri lazım"
Toplam 6
Yorum
Aslan Pençesi Elbet bir gün gidicek hocanız. Bizden Fatih terimin gittiği gibi. Avrupayı ve ligi toz duman ederken, milli takıma gittiği gibi.. Bekleyin
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Arsenal’den 10 milyon euro!
Toplam 17
Yorum
BJK'li Yaw 10 milyon'a satacaginiza takimda kalsin daha iyi... O paraya kimi alacaksiniz 10 numara olarak ? Ha Mata geliyorsa 10 milyon'a olur..
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''Benden bu kadar''
Toplam 11
Yorum
BERKE EĞER AZİZ KALSIN KARARI ALIRSA KENDİ İPİNİDE ÇEKER ZATEN GÜVEN KALMAMIŞ KENDİNE O ZAMAN ALİ KOÇ KARŞISINDA ŞANSI 0 KALIR.
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