 Altay bir ileri bir geri – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    bir ileri bir geri

    Altay bir ileri bir geri

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evindeki Sakaryaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Silivrispor ile 1-1 berabere kalarak liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçıran 3'üncü sıradaki , bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlara bir yenisini daha ekledi.

    Ligin ilk iki haftasında Zonguldak Kömürspor ve Kahramanmaraşspor'u yenerek 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 9 karşılaşmada üst üste 2 galibiyet alamadı. Taraftarının önünde yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi son 4 deplasmandan sadece 2 puan çıkararak, 10 puan bıraktı. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, cumartesi günü 1 puan üstlerinde yer alan 22 puanlı lider Bandırmaspor ile İzmir'de oynayacakları kritik müsabaka öncesi takıma izin vermedi.

    Lider Bandırmaspor ile 8. sıradaki Bugsaşspor arasında sadece 4 puanlık fark olduğunu hatırlatan Sportif Direktör Özden Töraydın, "Sezon başında zor bir lig olacağını, 7-8 takımın zirve hesabı yapacağını söylemiştik. Taraftar ve camianın beklentisi büyük. Bazen eleştiri ve tepki alıyoruz, ancak bu lig böyle bir lig. İyi oynamıyoruz, fakat mücadele gücümüz arttı. Bu mücadeleyi 2-3 hafta daha sürdürürsek futbolumuz da düzelecek. Silivri'de alışık olmadığımız bir sahada oynadık. Hakem de kötüydü ancak bunlar bahane değil. Kazanmamız gerekiyordu. Şampiyon olmak istiyorsak deplasmanlarda da 3 puan almalıyız. Lig bize altın tepside fırsatlar sunuyor, bu fırsatları tepmemeliyiz. Birlik olursak her şeyin üstesinden geliriz" dedi.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:19
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