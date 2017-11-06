Altay bir ileri bir geri

Ligin ilk iki haftasında Zonguldak Kömürspor ve Kahramanmaraşspor'u yenerek 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 9 karşılaşmada üst üste 2 galibiyet alamadı. Taraftarının önünde yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi son 4 deplasmandan sadece 2 puan çıkararak, 10 puan bıraktı. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, cumartesi günü 1 puan üstlerinde yer alan 22 puanlı lider Bandırmaspor ile İzmir'de oynayacakları kritik müsabaka öncesi takıma izin vermedi.



Lider Bandırmaspor ile 8. sıradaki Bugsaşspor arasında sadece 4 puanlık fark olduğunu hatırlatan Sportif Direktör Özden Töraydın, "Sezon başında zor bir lig olacağını, 7-8 takımın zirve hesabı yapacağını söylemiştik. Taraftar ve camianın beklentisi büyük. Bazen eleştiri ve tepki alıyoruz, ancak bu lig böyle bir lig. İyi oynamıyoruz, fakat mücadele gücümüz arttı. Bu mücadeleyi 2-3 hafta daha sürdürürsek futbolumuz da düzelecek. Silivri'de alışık olmadığımız bir sahada oynadık. Hakem de kötüydü ancak bunlar bahane değil. Kazanmamız gerekiyordu. Şampiyon olmak istiyorsak deplasmanlarda da 3 puan almalıyız. Lig bize altın tepside fırsatlar sunuyor, bu fırsatları tepmemeliyiz. Birlik olursak her şeyin üstesinden geliriz" dedi.