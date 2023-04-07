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Türkiye 24-33 Sırbistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında Giresun Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda Sırbistan’ı konuk etti. A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında Sırbistan’a 24-33 yenildi.

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 19:01 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 19:02
Türkiye 24-33 Sırbistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında Sırbistan'a 24-33 yenildi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında Giresun Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda Sırbistan'ı konuk etti.

Tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmanın ilk 25 dakikalık bölümü karşılıklı gollerle başa baş geçti. İlk yarının son dakikalarında ay-yıldızlıların top kayıplarını iyi değerlendiren Sırbistan, devreye 10-15 üstün girdi.
Skordaki üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren Sırbistan, mücadeleden 24-33 galip ayrıldı.

SALON: Giresun Hüseyin Avni Alparslan
HAKEMLER: Francesco Simone, Pietro Monitillo
TÜRKİYE: Selen, Beyza (4), Aslı (8), Gülcan, Dönegül, Nurceren (1), Beyza İrem (1), Neslihan (3), Yasemin (3), Ceylan (2), Ayşenur (2), Halime, Meryem, Nur, Gülsüm, Sıla
SIRBİSTAN: Radosavljevic, Vukajlovic (9), Lavko (4), Lanistanin (2), Janjusevic (2), Risovic, Radojevic (2), Knezevic (1), Vasic, Stamenic (1), Lovric (1), Stoiljkovic (3), Tabak (3), Liscevic (4), Graovac, Milosevic (1)
İKİ DAKİKALAR: Nurceren, Beyza, Yasemin (Türkiye), Stoiljkovic, Milojevic, Lanistanin, Lovric (Sırbistan)

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