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Hentbolda 2022-2023 sezonu 10 Eylül'de başlıyor

Hentbolda 2022-2023 sezonu 1. haftası 10 Eylül'de oynanacak Hatay Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 11:57
Hentbolda 2022-2023 sezonu 10 Eylül'de başlıyor

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 1. haftanın maç programı şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİGİ:

10 EYLÜL CUMARTESİ

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü (Antakya)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Spor Toto (100. Yıl Spor ve Gençlik Merkezi)

17.00 Köyceğiz Belediyespor-Ümraniye Belediyespor (Köyceğiz)

13 EYLÜL SALI

15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Serdivan)

14 EYLÜL ÇARŞAMBA

15.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Mihalıççık (Süleyman Seba)

KADINLAR SÜPER LİGİ:

11 EYLÜL PAZAR

13.00 Totem Adasokağı-Yenimahalle Belediyespor (Adana Yüreğir)

15.00 Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

16.00 Görele Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş. (Görele)

14 EYLÜL ÇARŞAMBA

15.00 Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor (Kastamonu)

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