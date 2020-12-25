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Kupası 7 mücadeleyle başladı

Kupası'nda grup mücadeleleri, 7 karşılaşmayla başladı. Kupada 4 grupta 15 takımın mücadele ettiği eleme turu müsabakalarına; , , ve ev sahipliği yapıyor.

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 22:48
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 7 mücadeleyle başladı

Gruplarında ilk 2 sırada yer alacak takımların çeyrek finale yükseleceği organizasyonda, bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Sosyal Yardımlaşma-Yenimahalle Belediyespor: 23-37

EGO Spor-Görele Belediyespor: 28-28

B Grubu:

Yalıkavak-Adasokağı Spor: 43-25

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 31-25

C Grubu:

Belediyespor-Mudanya Belediyespor: 43-24

Konyaaltı Belediyespor-Sivas Belediyespor: 30-22

D Grubu:

Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 16-33

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