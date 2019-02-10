Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
10 Şubat 2019, Pazar
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Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Hentbolda Erkekler ile Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı.

İki ligde yapılan 4 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİG

Karşıyaka Belediyespor-Adıyaman Belediyespor: 25-39

CIP Travel Antalyaspor-Beykoz Belediyespor: 26-26

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Mogaz: 24-28

KADINLAR SÜPER LİG

Yalıkavakspor-Üsküdar Belediyespor: 26-34

  1. 10.2.2019 21:39
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