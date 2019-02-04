Genç hentbolcular uygun adım
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Genç hentbolcular uygun adım

Genç hentbolcular uygun adım

Hentbol Erkekler 'nde mücadele eden Hentbol Genç Takımı 5 maçın 4'ü kazanarak ligde dördüncü sıraya yükseldi.

Hentbol Erkeler ikinci etap maçları 28 Ocak - 03 Şubat tarihleri arasında 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nda oynandı. Nilüferli genç hentbolcular 'yi 24-18, 1955 Batman Belediyespor'u 36-32, 'u 46-19, Selka Eskişehir Hentbol Spor Kulübü'nü 28-21 yenerken, sadece lig lideri 'a yenildi. ligde oynadığı toplam 8 karşılaşmada elde ettiği altı galibiyet ile 12 puan toplayarak, ligde dördüncü sıraya yükseldi.

Tüm yaş kategorilerinde 160 altyapı sporcusu ile Bursa hentboluna hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Nilüfer Belediyespor Altyapı Sorumlusu Funda Geyik, "Genç takımızın elde ettiği puanların yüzde 10'u A takımızın puanına eklenecek ve lig sıralamasında etkili olacak. Bu sorumlulukla maçlarımıza hazırlanıyoruz. Ligde kalan son 3 maçımızı da kazanarak ligde ikinci olmayı hedefliyoruz" dedi.

  1. 4.2.2019 19:37
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