Yenimalle Belediye Avrupa'da mağlup
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Yenimalle Belediye Avrupa'da mağlup

Yenimalle Belediye Avrupa'da mağlup

Hentbolda Avrupa Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında , deplasmanda İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria'ya 33-23 yenildi.

Antonio Moreno Spor Salonu'nda karşılaşmada ev sahibi takım ilk yarıyı da 17-15 önde tamamladı.

Müsabakanın rövanşı 10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynanacak.

  1. 2.2.2019 23:53
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