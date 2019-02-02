Yenimalle Belediye Avrupa'da mağlup
Hentbolda Avrupa Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria'ya 33-23 yenildi.
Antonio Moreno Spor Salonu'nda karşılaşmada ev sahibi takım ilk yarıyı da 17-15 önde tamamladı.
Müsabakanın rövanşı 10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynanacak.
- 2.2.2019 23:53
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Yenimalle Belediye Avrupa'da mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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