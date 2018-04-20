Antalyaspor hentbolda Merzifon'u ağırlayacak – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    hentbolda Merzifon'u ağırlayacak

    Antalyaspor hentbolda Merzifon'u ağırlayacak

    Hentbol Takımı, Pazar günü saat 17.00'de 'ni ağırlayacak.

    Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk yarısını 6'ncı sırada tamamlayan , ligin 2'nci yarısında da çıkışını sürdürüyor. 'nda oynama hedefiyle çalışmalarına devam eden kırmızı beyazlı ekip, ligde 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 6'ncı sırada yer alıyor.

    Evlerinde oynayacakları maça kazanma parolasıyla çıkacaklarını belirten Antalyaspor Hentbol Takımı Başantrenörü Stevo Nikocevic, "Takımımız 3 haftalık aranın ardından tekrar maça çıkacak. Bu süreçte çalışmalarımızı sıkı bir şekilde devam ettirdik. Hedefimiz, ligde kalan son 3 maçı da kazanarak üst sıralara yükselmek ve Avrupa Kupaları'nda oynamak. Ligin ilk yarısında ortaya koyduğumuz oyunu daha üst seviyelere çıkartarak, Avrupa Kupası yolunda emin adımlar atmak istiyoruz" dedi.

    TARAFTARI BEKLİYORUZ
    Pazar günü, Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Spor Salonu'na oynayacakları bu zorlu maçta destek olmaları için tüm taraftarı beklediklerini sözlerine ekleyen Stevo Nikocevic, " maçını, taraftarımızın önünde kazanarak Avrupa Kupaları yolunda bir adım daha atmak istiyoruz. Taraftarımızın bizleri desteklemesi çok önemli. Bize güç vermeleri için onları bekliyoruz" dedi.

    1. 20.4.2018 16:02
    2. Güncelleme: 20.4.2018 16:03
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