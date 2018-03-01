Seramiksan kendine güveniyor – Fotomaç – 01 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    kendine güveniyor

    <a href="/index/seramiksan?id=9c07e98a-1840-4ecf-89b7-605a714682c5" class="" rel="tag">Seramiksan</a> kendine güveniyor

    Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde normal sezon sonunda Play-Off'u 1 puanla kaçıran , kümede kalma yarışında oynanacak baraj etabı öncesi ligde topladığı puanlarına güveniyor.

    Baraj etabı öncesi normal sezonda son 4 sırayı elde eden takımlardan 'ın 25.33, Kameroğlu Beylikdüzü'nün 25, Çanakkale Belediyespor'un 14.6, İlbank'ın ise 4.3 puanı var. Ligdeki puanlar da bu etaba yansıyacak. Çift devreli lig usulü olnanacak baraj maçları sonucu son 2 sırada kalan takımlar bir alt kümeye düşecek.

    , Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda oynanacak barajın ilk etabında 3 Mart Cumartesi günü İlbank, pazar Çanakkale, pazartesi ise Beylizdüzü'yle rakip olacak. İkinci etap maçları da 13-15 Mart tarihleri arasında aynı salonda oynanacak.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    kendine güveniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN