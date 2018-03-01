Seramiksan kendine güveniyor
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde normal sezon sonunda Play-Off'u 1 puanla kaçıran Seramiksan, kümede kalma yarışında oynanacak baraj etabı öncesi ligde topladığı puanlarına güveniyor.
Baraj etabı öncesi normal sezonda son 4 sırayı elde eden takımlardan Seramiksan'ın 25.33, Kameroğlu Beylikdüzü'nün 25, Çanakkale Belediyespor'un 14.6, İlbank'ın ise 4.3 puanı var. Ligdeki puanlar da bu etaba yansıyacak. Çift devreli lig usulü olnanacak baraj maçları sonucu son 2 sırada kalan takımlar bir alt kümeye düşecek.
Seramiksan, Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda oynanacak barajın ilk etabında 3 Mart Cumartesi günü İlbank, pazar Çanakkale, pazartesi ise Beylizdüzü'yle rakip olacak. İkinci etap maçları da 13-15 Mart tarihleri arasında aynı salonda oynanacak.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:57
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