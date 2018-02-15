Osmangazi Belediyespor ligde umutlu

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor, 18'inci hafta mücadelesinde deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'ne konuk olacak. 13 takımın mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde oynadığı 15 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 galibiyet alarak birinci devreyi 11'inci sırada tamamlayan Osmangazi Belediyespor, bu hafta ligin zirvesinde yer alan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'ne konuk olacak. 18 Şubat pazar günü saat 15:00'da Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Kütahya bölgesi hakemleri Kadir Tuncer ve Can Pekin yönetecek. Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü karşılaşması için özel antrenman programını sürdüren Osmangazili hentbolcular, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak ve kötü gidişe dur demek istiyorlar.



Osmangazi Belediyespor Kulübü Hentbol Takımı Başantrenörü Nedzad Masic, "Dikkaldırım Spor Salonu'nda gerçekleştirdiğimiz özel antrenman programı ile ligdeki maçlarımızın hazırlığını sürdürüyoruz. Kurmuş olduğumuz genç takımın ligin üst sıralarında yer alan takımlarla kıyasıya mücadele etmesi gelecek adına bizleri umutlandırıyor. Muratpaşa Belediyespor maçında galibiyeti hedefliyoruz. Sporcularıma şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.