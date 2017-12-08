Paşa'nın Melekleri güç depoladı
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde deplasmanda Ardeşen Gençlik'le karşılaşacak olan Muratpaşa Belediyespor, hazırlıklarını salonda ısınma ve denge-ağırlık çalışmasıyla sürdürdü.
Süper Lig'in namağlup lideri Paşa'nın Melekleri, ligin 12'nci hafta maçında deplasmanda Ardeşen Gençlik Spor Kulübü'yle karşılaşacak. Pazar günü saat 17.00'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı, Ankara bölgesi hakemlerinden Okan Yurt ve Abdullah Özdeniz yönetecek.
Ligde en yakın rakibinin 4 puan önünde namağlup liderliğini koruyan Paşa'nın Melekleri, Ardeşen maçı için hazırlıklarını salonda sürdürdü. Sevilay İmamoğlu Öcal, Yeliz Özel gibi takımın önemli isimleri salonda ısınma ve denge-ağırlık çalışması yaptı. Takım kaptanı Öcal, ligde ilk yarının son 2 maçına çıkacaklarını belirterek, "Ardeşen deplasmanından 2 puanla dönmek istiyoruz. Başka hedefimiz yok" dedi.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:02
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Fener'e müjdeli haber!
Toplam 5
Yorum
hakan bu adam satılırsa yerine willian arrao alınsın brezilyadan .. ancak o doldurur boşlugunu.
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'F.Bahçe Shaw’ın peşinde'
Toplam 2
Yorum
umut atletico paranense- sidcley, corinthias- arana, tallares-lucas oloza, filip novak, krasnodar - ramirez, gol asist hepsi var bu adamlarda,
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Timsah'ı ezberletti
Toplam 6
Yorum
SARI BOGA SİZ TİMSAHSANIZ BİZ BOGAYIZ BOGARIZ.GEÇEN YILKİ GİBİ SON DAKİKA UYDURUK PENALTISI VERİLİRSE LİGDENDE KOPARIZ GEÇEN YILIN KIRILMA NOKTASIYDI
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