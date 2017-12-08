Paşa'nın Melekleri güç depoladı

Süper Lig'in namağlup lideri Paşa'nın Melekleri, ligin 12'nci hafta maçında deplasmanda Ardeşen Gençlik Spor Kulübü'yle karşılaşacak. Pazar günü saat 17.00'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı, Ankara bölgesi hakemlerinden Okan Yurt ve Abdullah Özdeniz yönetecek.

Ligde en yakın rakibinin 4 puan önünde namağlup liderliğini koruyan Paşa'nın Melekleri, Ardeşen maçı için hazırlıklarını salonda sürdürdü. Sevilay İmamoğlu Öcal, Yeliz Özel gibi takımın önemli isimleri salonda ısınma ve denge-ağırlık çalışması yaptı. Takım kaptanı Öcal, ligde ilk yarının son 2 maçına çıkacaklarını belirterek, "Ardeşen deplasmanından 2 puanla dönmek istiyoruz. Başka hedefimiz yok" dedi.