Göztepe, Selka Eskişehir ile oynuyor
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde geçen haftayı bay geçiren 13 puana sahip 4. sıradaki Göztepe, yarın 11. hafta maçında Selka Eskişehir'e konuk olacak.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Antrenör Adnan Öztürk, zirve iddialarını sürdürmek istediklerini söyledi. İyi bir oyunla galip geleceklerine inandığını kaydeden Öztürk, "Çekişmeli bir sezon yaşıyoruz. Rakibimiz de zirveyi hedefliyor. Zor bir maç olacak ancak istediğimizi alacağız" dedi.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:27
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Trabzonspor’un hedefi 3 puan
Toplam 2
Yorum
alper inşallah bu maçıda kayıpsız geçeceğiz
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Terim, Bosna yolunda!
Toplam 15
Yorum
adana madem terim iyi hoca gelsin adanaya memleketine,adanaspor veya demirsporun başına şmpiyon yapsında görelim.
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Valencia iddiası
Toplam 3
Yorum
bjk advers ADVERSİN İDDİASI ! CENK'İ İSTEYEN ÜST DÜZEY BİR AVRUPA TAKIMI KESİNLİKLE OLMAZ VE BUNDAN SONRADA OLMAYACAKTIR !
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