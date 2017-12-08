 Göztepe, Selka Eskişehir ile oynuyor – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Göztepe, Selka Eskişehir ile oynuyor

    Göztepe, Selka Eskişehir ile oynuyor

    Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde geçen haftayı bay geçiren 13 puana sahip 4. sıradaki Göztepe, yarın 11. hafta maçında Selka Eskişehir'e konuk olacak.

    Porsuk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Antrenör Adnan Öztürk, zirve iddialarını sürdürmek istediklerini söyledi. İyi bir oyunla galip geleceklerine inandığını kaydeden Öztürk, "Çekişmeli bir sezon yaşıyoruz. Rakibimiz de zirveyi hedefliyor. Zor bir maç olacak ancak istediğimizi alacağız" dedi.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe, Selka Eskişehir ile oynuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN