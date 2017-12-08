Göztepe, Selka Eskişehir ile oynuyor

Porsuk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Antrenör Adnan Öztürk, zirve iddialarını sürdürmek istediklerini söyledi. İyi bir oyunla galip geleceklerine inandığını kaydeden Öztürk, "Çekişmeli bir sezon yaşıyoruz. Rakibimiz de zirveyi hedefliyor. Zor bir maç olacak ancak istediğimizi alacağız" dedi.