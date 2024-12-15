Hatayspor - Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ligin 16. haftasında Hatayspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor.
Mersin Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Calvo, Lamine Diack, Görkem, Pedro, Rivas, Joelson, Aboubakar
Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Nazım, Dennis, Miroshi, Djalma, Hugo, Romulo, Juan
HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Göztepe maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.