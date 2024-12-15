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Haberler Hatayspor Hatayspor - Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Hatayspor - Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Mersin Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 14:00
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Hatayspor - Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 16. haftasında Hatayspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor.

Mersin Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Calvo, Lamine Diack, Görkem, Pedro, Rivas, Joelson, Aboubakar

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Nazım, Dennis, Miroshi, Djalma, Hugo, Romulo, Juan

HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Göztepe maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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