Dele Bashiru Lazio'da

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Hatayspor'un yıldızı Dele Bashiru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı. Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Dele Bashiru'nun İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru'ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." Hatayspor'a geçtiğimiz sezon başında İngiltere Championship ekibi Sheffield Wednesda'den transfer olan Nijeryalı yıldız Dele Bashiru, 33 maçta 9 gol ve 6 asistlik performans ortaya koymuştu.