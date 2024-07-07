Haberler Hatayspor Dele Bashiru Lazio'da

Dele Bashiru Lazio'da

Hatayspor, 23 yaşındaki Dele Bashiru’nun Lazio’ya transferini resmen açıkladı, Nijeryalı yıldızın zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak İtalyan kulübüne gittiği vurgulandı

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dele Bashiru Lazio'da

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Hatayspor'un yıldızı Dele Bashiru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı. Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Dele Bashiru'nun İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru'ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." Hatayspor'a geçtiğimiz sezon başında İngiltere Championship ekibi Sheffield Wednesda'den transfer olan Nijeryalı yıldız Dele Bashiru, 33 maçta 9 gol ve 6 asistlik performans ortaya koymuştu.

Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik
'Bizim Çocuklar' hakemi geçemedi!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda maçında Fransız hakem net kırmızıyı es geçti! Mert’e yapılan müdahale sosyal medyayı ayağa kaldırdı: VAR’a bile gitmedi…
Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyatla ilgili flaş açıklama: "Bahaneleri kalmayacak"
Transfer bu hafta bitiyor! G.Saray'dan yeni teklif
F.Bahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bashiru Lazio'da!
Hatayspor Nijeryalı yıldızı transfer etti!
HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI | 2024 resimli, kısa, farklı Hicri yılbaşı mesajları
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2024? | Hicri yılbaşı kaçıncı yılı, önemi nedir DİYANET?
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz 07:03
Konyaspor'dan çifte imza Konyaspor'dan çifte imza 01:38
Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti 01:38
Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı 01:38
Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker... Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker... 01:24
F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi 01:15
Daha Eski
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 01:15
Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! 01:15
Dzeko kafaları karıştırdı! Dzeko kafaları karıştırdı! 01:15
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi! 01:15
Zaha'dan G.Saray'a transferi hakkında flaş itiraf! Zaha'dan G.Saray'a transferi hakkında flaş itiraf! 01:15
F.Bahçe'ye El Kaabi müjdesi! F.Bahçe'ye El Kaabi müjdesi! 01:15