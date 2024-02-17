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Hatayspor - Sivasspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 15:57 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 16:00
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Hatayspor - Sivasspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan mücadelede EMS Yapı Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Erce, Cemali, Maksimovic, Kilama, Rivas, Abdulkadir, Massanga, Dele-Bashiru, Halil, Ömer Faruk, Dadaşov.

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Poungouras, Appindangoye, Caner, Emrah, Turgunboev, Charisis, Bartuğ, Manaj, N'Jie.

HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Atakaş Hatayspor'un, EMS Yapı Sivasspor'u ağırladığı mücadele saat 16.00 itibarıyla başladı. Maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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