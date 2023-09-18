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Volkan Demirel: Üzüldüğüm bir maç oldu

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, henüz lige tam olarak ısınamadıklarını söyleyerek, “Yavaş yavaş toparlanarak lige daha iyi konsantre olacağız” dedi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 23:58
Volkan Demirel: Üzüldüğüm bir maç oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Hatayspor, sahadan 0-0 beraberlik ile ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk yarı ortada olan bir maçtı. İkinci yarı bizim hakimiyetimiz sahada daha çok hissedildi. Yakaladığımız penaltıyı atabilsek maçın seyri çok daha farklı olacaktı. Yine üzüldüğüm bir maç oldu. Bugün ile birlikte 4-5 puan kaybetmiş olduk. Savunma anlamında daha iyi durumdayız ama ileride daha iyi olmalıyız. Yeni bir takımız, genç bir takımız. Yavaş yavaş toparlanarak lige daha iyi konsantre olacağız" diye konuştu.

Fatih Karagümrük Kulübü'nün kendisinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Benim teknik direktörlüğe adım attığım kulüp Karagümrük. Ben Fatih doğumlu bir insanım. Bunu her yerde söylüyorum. Bugünkü giydikleri forma da anlamlı bir forma. Depremi gönülden hisseden her insana minnettarız. Alparslan hoca benim teknik direktörlük dönemimde oyuncuydu. Yeni bir yola çıktı. Umarım zamanla daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

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