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Christian Atsu'nun cenaze töreni 17 Mart'ta gerçekleştirilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun, ülkesinde 17 Mart'ta defnedileceği bildirildi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 15:39
Christian Atsu'nun cenaze töreni 17 Mart'ta gerçekleştirilecek

Atsu'nun aile sözcüsü Robert Ann, yaptığı açıklamada, ailenin Atsu'nun cenaze töreni ve defin için 17 Mart tarihini belirlediğini belirtti.

Futbolcunun devlet töreniyle defnedileceğini kaydeden Ann, cenaze törenine kadar Atsu'nun evinde yas tutulmaya devam edileceğini söyledi.

Atsu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti, cenazesi ise 19 Şubat'ta Türk Hava Yollarının (THY) uçağıyla ülkesi Gana'ya gönderilmişti.

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