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Hatayspor Fatih Karagümrük maçı öncesi taktik çalıştı

Volkan Demirel yöneiminde 2'de 2 yapan Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı öncesi son çalışmasını yaptı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 13:05
Hatayspor Fatih Karagümrük maçı öncesi taktik çalıştı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için kentteki hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular, hava topu, taktik ve dar alan çalışması yaptı.

Kentteki hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor kafilesi, bugün hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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