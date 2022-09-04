Haberler Hatayspor Hatayspor Adana Demirspor maçı canlı

Hatayspor Adana Demirspor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Burak Şeker yönetiyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 19:09
Hatayspor Adana Demirspor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Hatayspor ile Adana Demirspor karşılaşıyor.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Burak Şeker yönetiyor.

HATAYSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Adekugbe, Recep Burak, Falette, Ruben, Onur, Boudjemaa, Varga, Saba, El Kaabi

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Tayyip, Samet, Kevin, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga, Yusuf Sarı

HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Adana Demirspor maçı 4 Eylül Pazar günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

DİĞER
İşte Avrupa’da sezonun en pahalı transferleri! Dünya devleri milyonları harcadı…
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Joao Pedro'nun transferinde ilginç detay
G.Saray'da Çağlar transferinde sıcak gelişme!
Ukrayna'dan flaş F.Bahçe maçı yorumu! "Kesin yenilecekler"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hatayspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta?
Hatayspor Adana Demirspor'u konuk ediyor!
TOKİ ENGELLİ BAŞVURU 2022 | TOKİ engelli başvuru ücreti, kontenjanı ne kadar, kimler başvurabilir? - TOKİ engelli başvuru şartları
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TUS sonuçları ne zaman belli olacak? - Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF
DOLAR NE KADAR OLDU? 4 Eylül 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Stefan Kuntz'dan Dorukhan'a hastane ziyareti Stefan Kuntz'dan Dorukhan'a hastane ziyareti 19:15
Nafia Kuş Paris'te bronz madalya kazandı Nafia Kuş Paris'te bronz madalya kazandı 19:02
Boluspor deplasmanda tek golle kazandı Boluspor deplasmanda tek golle kazandı 18:41
Keçiörengücü evinde hata yapmadı! Keçiörengücü evinde hata yapmadı! 18:29
Hatayspor - Adana Demirspor | CANLI Hatayspor - Adana Demirspor | CANLI 18:22
Brighton Leicester'a acımadı! Brighton Leicester'a acımadı! 18:13
Daha Eski
Hollanda'da zafer Verstappen'in Hollanda'da zafer Verstappen'in 18:08
Lucescu'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Lucescu'dan flaş Fenerbahçe sözleri! 18:04
F.Bahçe'yi sildi! Lemos'tan flaş hamle F.Bahçe'yi sildi! Lemos'tan flaş hamle 18:03
San Marino Grand Prix'sini Bagnaia kazandı San Marino Grand Prix'sini Bagnaia kazandı 17:29
Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? 17:13
Valencia - Getafe maçı saat kaçta? Valencia - Getafe maçı saat kaçta? 17:07