Erdoğan açacak

İlkkez yer aldığı Süper Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayıp, iz bırakan bir performansa imza atan Hatayspor, yeni stadına bugün kavuşuyor. Bordo- beyazlıların yeni stadı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı törenle açılacak. Yeni stada ilişkin bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, "25 bin seyirci kapasiteli stadımızda, 24 adet loca da bulunuyor. 142 milyon 900 bin liraya mal olan ve zemini doğal çim olacak yeni stadımız, bin 500 araçlık otopark alanına sahip olacak" ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen Hatayspor'un, yeni stadın motivasyonuyla yeni sezonda bu başarısını daha yukarılara taşıyacağına inandığını dile getirdi. Kasapoğlu ayrıca stadın yapımını üstlenen TOKİ'ye spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.