Ada veya Çizme

SÜPER Lig'de son olarak Antalyaspor ağlarına 2 gol bırakarak gol sayısını 21'e yükselten Aaron Boupendza hakkında transfer açıklaması geldi. Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Boupendza'yı ocak ayında istediğini ifade ederken, "Her iki takımla da devre arasında görüşmeler oldu ama ondan sonra herhangi bir görüşme olmadı. İngiltere ve İtalya'dan Boupendza'yı ciddi takip eden takımlar var. Şu anda büyük kulüplerden Hatayspor'daki futbolcularımız ile ilgili bir talep gelmedi" diye konuştu. Mame Diouf'a da övgü yağdıran Savaş, "Saha içinde ve dışında müthiş profesyonel bir insan. Gol atıyor ve attığı kadar da zevk alıyor. Mame Diouf gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için çok şanslıyız" yorumunu yaptı.