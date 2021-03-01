Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan Boupendza açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam adı başta Fenerbahçe ile olmak üzere dev kulüplerle anılan Aaron Boupendza ile ilgili konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Uzun vadeli planlama yapmıyorum. Sürekli kendimi geliştirmeye, öğrenmeye, öğrencilerimi geliştirmeye çalışıyorum. Maçtan maç analizlerimizi yapıyoruz."

"Her şeyden daha önemlisi, kendi oyunumuzu analiz edip, kendi oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktaya, bu şekilde geldik."

"Boupendza, kariyerinde çok iyi bir çıkış yakaladı. Onu isteyen çok kulüp oldu. Son olarak Krasnodar, ciddi şekilde ilgilendi ama Aaron Rusya'ya gitmek istemediğini ve burada kalmak istediğini dile getirdi."