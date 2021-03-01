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Teknik Direktörü 'dan Boupendza açıklaması!

ekiplerinden Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam adı başta ile olmak üzere dev kulüplerle anılan Boupendza ile ilgili konuştu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 16:51
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan Boupendza açıklaması!

ekiplerinden Teknik Direktörü , 'a açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam adı başta ile olmak üzere dev kulüplerle anılan Boupendza ile ilgili konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Uzun vadeli planlama yapmıyorum. Sürekli kendimi geliştirmeye, öğrenmeye, öğrencilerimi geliştirmeye çalışıyorum. Maçtan maç analizlerimizi yapıyoruz."

"Her şeyden daha önemlisi, kendi oyunumuzu analiz edip, kendi oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktaya, bu şekilde geldik."

"Boupendza, kariyerinde çok iyi bir çıkış yakaladı. Onu isteyen çok kulüp oldu. Son olarak , ciddi şekilde ilgilendi ama Aaron 'ya gitmek istemediğini ve burada kalmak istediğini dile getirdi."

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