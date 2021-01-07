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’dan Munir açıklaması! "Bilerek yapmadı"

Atakaş Kulübü, maçında kaleci Munir'in rakip oyuncuya tekme attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldığı pozisyonla ilgili bir açıklama yaptı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 21:17
Hatayspor’dan Munir açıklaması! "Bilerek yapmadı"

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kaleci Munir'in 44'üncü dakikada oyuncusuna yerdeyken boğazına tekme attığı olayla ilgili, gündeme bu şekilde dile gelmekten üzüntü duyulduğu ifade edildi.

"MUNIR, HAREKETİ BİLEREK YAPMADI"
Kaleci Munir'in o pozisyonda hemen ayağa kalkıp kontra atak yaratma çabasında olduğu ifade edilen açıklamada, "'in 17'nci haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında, geleneklerimizde ve kültürümüzde asla yeri olmayan, tarihimizde ilk defa karşılaştığımız bir olay yaşadık. Kalecimiz 'nin rakip oyuncuya yaptığı hareket, bir bütün olarak Atakaş 'umuzu derinden etkilemiş ve üzmüştür. Kalecimiz Munir'in temiz geçmişi, takım içindeki uyumu ve doğru ilerleyen ikili ilişkileri göz önüne alındığında, Munir'in bu hareketi bilerek yapmadığı anlaşılacaktır. Munir Mohand Mohamedi, yaptığı hareketin kasıtlı olmadığını, hızlı bir şekilde kontra atak yaratabilme düşüncesi ile bir an önce ayağa kalkmaya çalıştığını, rakip futbolcuyu son anda fark ettiğini ve ayağını geri çektiğini, profesyonel kariyeri boyunca topu iki eliyle kavradığı pozisyonlarda yerden bu şekilde kalktığını görüntüleriyle birlikte savunmasında beyan etmiştir" denildi.

"SPOR KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİZ"
Hatayspor'un rakibine her zaman saygı duyduğu dile getirilen açıklamada, "Kulübümüz, kurulduğu yıldan itibaren şehrine yakışır şekilde davranmış, rakibine her zaman saygı duymuş, centilmence mücadele etmiş ve bu ilkelerle spor kamuoyunun takdirini kazanmıştır. olarak centilmenlik dışı herhangi bir olayın yaşanmaması için her türlü önlemi alacağımızı kamuoyuna bildirir, böyle bir olayla gündeme geldiğimiz için spor kamuoyundan özür dileriz" ifadelerine yer verildi.

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