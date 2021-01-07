Hatayspor'da Gökhan Karadeniz ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da sürpriz ayrılık... Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gökhan Karadeniz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Tecrübeli futbolcumuz Gökhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Gökhan Karadeniz'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz.

SAMSUNSPOR'A TRANSFER OLDU

Bu arada TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, Hatayspor'la yollarını ayıran Gökhan Karadeniz'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kırmızı-beyazlı ekip yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor takımında forma giyen Gökhan Karadeniz ile 2.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 30 yaşındaki hücum oyuncusu Gökhan Karadeniz'in camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verdi.