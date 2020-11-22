Haberler Hatayspor Hatayspor Çaykur Rizespor maçı CANLI

Hatayspor maçı CANLI

'in 9. haftasında günün ilk karşılaşmasında Hatayspor, sahasında 'u konuk ediyor. Ev sahibi takımın ve konuk ekibin 11'er puanı bulunuyor. beIN Sports'tan canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 13:29
Hatayspor Çaykur Rizespor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Rizespor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

HATAYSPOR - RİZESPOR MAÇI CANLI ANLATIM


MAÇIN İLK 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Mesut, Renan, Yusuf Abdioğlu, Burak Çamoğlu, Rayane, Sackey, Selim Ilgaz, Traore, Babajide, Diouf

Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah, Fabricio, Boldrin, Onur Bulut, Skoda

HATAYSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Rizespor maçı saat 13:30'da başladı. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BİZE ULAŞIN