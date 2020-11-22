Hatayspor Çaykur Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Rizespor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

HATAYSPOR - RİZESPOR MAÇI CANLI ANLATIM





MAÇIN İLK 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Mesut, Renan, Yusuf Abdioğlu, Burak Çamoğlu, Rayane, Sackey, Selim Ilgaz, Traore, Babajide, Diouf

Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah, Fabricio, Boldrin, Onur Bulut, Skoda

HATAYSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Rizespor maçı saat 13:30'da başladı. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.