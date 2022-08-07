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Madalyalar bizi çağırıyor

Milli halterciler, Konya’daki oyunlarda ev sahibi olmanın avantajıyla takım halinde madalya kazanacaklarına inanıyor.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Madalyalar bizi çağırıyor

Milli halterciler, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ev sahibi olmanın avantajıyla takım halinde madalya kazanacaklarına inanıyor. Milli halterciler Yusuf Fehmi Genç, Muammer Şahin, Kaan Kahriman ve Hakan Şükrü Kurnaz, Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları için Ankara'da devam eden kampları sırasında açıklamalarda bulundu. Sporcularımız, "İnşallah Konya'da altın madalya almak istiyoruz", "10 sporcu, 4 büyük teknik ekiple kampa girdik, madalyalarımızın rengi altın olacak", "Ülkemizde İstiklal Marşı'nı okutup, altın madalyamızı alacağız. Ülkemizde yapıldığı için hem kendi aile yakınlarımız gelir hem de vatandaşlarımız gelir, onların da destekleriyle daha çok gururlanırız" diye konuştular.

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