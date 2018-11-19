Cep Herkülü Naim 1. yılında anıldı – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Cep Herkülü Naim 1. yılında anıldı

    Cep Herkülü Naim 1. yılında anıldı

    Olimpiyat ve Dünya Halter Şampiyonu merhum , vefatının 1. yılında kabri başında anıldı.

    Edirnekapı Mezarlığı'ndaki anma törenine Halter Federasyonu Başkanı , şampiyon halterci , Süleymanoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı. Mutlu, "Sanki bir hafta önce buradaymışız gibi özlüyoruz" dedi.

    1. 19.11.2018
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