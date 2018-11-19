Cep Herkülü Naim 1. yılında anıldı
Olimpiyat ve Dünya Halter Şampiyonu merhum Naim Süleymanoğlu, vefatının 1. yılında kabri başında anıldı.
Edirnekapı Mezarlığı'ndaki anma törenine Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, şampiyon halterci Halil Mutlu, Süleymanoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı. Mutlu, "Sanki bir hafta önce buradaymışız gibi özlüyoruz" dedi.
- 19.11.2018
-
Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
-
33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
-
Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Cep Herkülü Naim 1. yılında anıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.