Cep Herkülü Naim 1. yılında anıldı

Edirnekapı Mezarlığı'ndaki anma törenine Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, şampiyon halterci Halil Mutlu, Süleymanoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı. Mutlu, "Sanki bir hafta önce buradaymışız gibi özlüyoruz" dedi.