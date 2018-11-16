Dünyaları kaldırdı – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Dünyaları kaldırdı

    Dünyaları kaldırdı

    Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası’nda podyuma çıkan , toplamda 111 kilo ile altın kazandı, dünya rekoru kırdı

    Mısır'da düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'na Türk damgası... 48 kiloda podyuma çıkan Uzuğ, toplamda 111 kilo kaldırarak, birincilik kürsüsüne çıktı ve yeni dünya rekorunun sahibi oldu. 60 kiloda mücadele eden Döndü Yeşilyurt da toplamda birincilik kürsüsüne çıkarken, 75'te Bircan Şimşek gümüş, 67.5'ta da Gülistan Özdemir bronz madalya kazandı. Dünya Şampiyonası'nda bugün Erkek Görme Engelli Halter podyuma çıkacak.
    1. 16.11.2018
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