Dünya Halter Şampiyonası başlıyor
Dünya Halter Şampiyonası, 1-10 Kasım tarihlerinde Türkmenistan'da yapılacak
Başkent Aşkabat'ta gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye, 10 kadın ve 7 erkek sporcuyla mücadele edecek.
Türkiye Halter Federasyonu (THF) Başkanı Tamer Taşpınar, yaptığı açıklamada, "Dünya Şampiyonası'nda çok fazla beklentimiz yok. Sporcularımız katılarak tecrübelerini arttıracak." dedi.
Sakatlığı olan sporcularının bulunduğuna dikkati çeken Taşpınar, şunları kaydetti:
"İki yedek sporcuyla gidiyoruz. Hedefimiz olimpiyat hazırlıkları. Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 30 madalya aldık. Gençlik Olimpiyatları'na katılan 4 sporcumuz da madalya alarak geri döndü. Burası bizim tecrübelerimizi arttıracak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise madalya için mücadele edeceğiz."
Dünya Halter Şampiyonası'na katılacak milli takım sporcuları şöyle:
Kadınlar:
49 kilo: Şaziye Okur Erdoğan
55 kilo: Ayşegül Çoban Başol, Sümeyye Kentli
59 kilo: Ayşegül Çakın
64 kilo: Nuray Levent, Berfin Altun
76 kilo: Dilara Narin, Dilara Uçan
87 kilo: Tuğçe Boynueğri
+87 kilo: Melike Günal
Erkekler:
61 kilo: Ferdi Hardal
55 kilo: Muammer Şahin
73 kilo: Ahmet Turan Okyay, Ramazan İlhan
61 kilo: Bünyamin Sezer
67 kilo: Hurşit Atak
96 kilo: İbrahim Arat
- 31.10.2018 09:20
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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