Dünya Halter Şampiyonası başlıyor
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    başlıyor

    Dünya Halter Şampiyonası başlıyor

    , 1-10 Kasım tarihlerinde Türkmenistan'da yapılacak

    Başkent Aşkabat'ta gerçekleştirilecek şampiyonada , 10 kadın ve 7 erkek sporcuyla mücadele edecek.

    Türkiye Halter Federasyonu (THF) Başkanı , yaptığı açıklamada, "Dünya Şampiyonası'nda çok fazla beklentimiz yok. Sporcularımız katılarak tecrübelerini arttıracak." dedi.

    Sakatlığı olan sporcularının bulunduğuna dikkati çeken Taşpınar, şunları kaydetti:

    "İki yedek sporcuyla gidiyoruz. Hedefimiz olimpiyat hazırlıkları. Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 30 madalya aldık. Gençlik Olimpiyatları'na katılan 4 sporcumuz da madalya alarak geri döndü. Burası bizim tecrübelerimizi arttıracak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise madalya için mücadele edeceğiz."

    'na katılacak milli takım sporcuları şöyle:

    Kadınlar:

    49 kilo: Erdoğan

    55 kilo: Başol,

    59 kilo: Ayşegül Çakın

    64 kilo: Nuray Levent, Berfin Altun

    76 kilo: Dilara Narin, Dilara Uçan

    87 kilo: Tuğçe Boynueğri

    +87 kilo: Melike Günal

    Erkekler:

    61 kilo:

    55 kilo: Muammer Şahin

    73 kilo: Ahmet Turan Okyay,

    61 kilo: Bünyamin Sezer

    67 kilo: Hurşit Atak

    96 kilo: İbrahim Arat

    1. 31.10.2018 09:20
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