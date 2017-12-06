Özel sporcular dünya şampiyonu

Meksika'da düzenlenen Bedensel Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda Antalyalı Milli sporcu Faruk Öztürk 107 kilogramda, 180 kilo kaldırarak Dünya Şampiyonu oldu. Şampiyonada 49 kiloda 92 kilo kaldıran Soner Coşkun ise Dünya üçüncülüğünü elde etti. Faruk Öztürk ve Soner Coşkun, Antalya Havalimanı'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, AGHSİM Spor Şube Müdürü Yavuz Gürhan, AGHSİM Konyaaltı İlçe Müdürü Buğrahan Bozkurt, Bedensel Engelliler Federasyonu As Başkanı Önder Yurdakul ve sporcuların aileleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Bedensel Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda dereceyle dönmenin mutluluğunu yaşayan iki sporcu, iyi bir mücadele sergilediklerini bundan sonraki hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.