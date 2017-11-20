 Efsane'nin adı caddeye verildi – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Efsane'nin adı caddeye verildi

    Efsane'nin adı caddeye verildi

    1983-1986 yılları arasında toplam 62 rekor kıran, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan Naim Süleymanoğlu'nun adı bir caddeye verildi.

    Geçtiğimiz Cumartesi günü hayatını kaybeden ve dün son yolculuğuna uğurlanan efsane sporcumuz Naim Süleymanoğlu'nun adı Belediye Meclisi kararıyla Üsküdar'da bir caddeye verildi.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:50
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