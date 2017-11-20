Efsane'nin adı caddeye verildi
1983-1986 yılları arasında toplam 62 rekor kıran, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan Naim Süleymanoğlu'nun adı bir caddeye verildi.
Geçtiğimiz Cumartesi günü hayatını kaybeden ve dün son yolculuğuna uğurlanan efsane sporcumuz Naim Süleymanoğlu'nun adı Belediye Meclisi kararıyla Üsküdar'da bir caddeye verildi.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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