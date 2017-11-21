Türk medyasına göre Naim Süleymanoğlu 'sıradan' bir adam
21 Kasım 2017, Salı
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ASpor yorumcusu Hıncal Uluç, Naim Süleymanoğlu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu
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