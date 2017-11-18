 Bakanı Bak'tan Süleymanoğlu için taziye mesajı – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Bakanı Bak'tan Süleymanoğlu için taziye mesajı

    Bakanı Bak'tan Süleymanoğlu için taziye mesajı

    , Olimpiyat, dünya ve avrupa şampiyonu eski milli halterci 'nun vefatı nedeniyle taziye mesaj yayımladı.

    Bakan Osman Aşkın Bak'ın mesajı şöyle:

    "Türk sporunun efsane isimlerinden, dünyaya adını altın harflerle yazdıran olimpiyat şampiyonu milli haltercimiz 'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Olimpiyatlar başta olmak üzere ülkemize ilkleri yaşattığı uluslararası organizasyonlarda şanlı Ay Yıldızımızı göndere çektirerek İstiklâl Marşımızı defalarca dünyanın dört bir yanında yankılandıran ve milletimize tarifsiz sevinçler yaşatan milli gururumuz 'na Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:38
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