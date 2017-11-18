Bakanı Bak'tan Süleymanoğlu için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Olimpiyat, dünya ve avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye mesaj yayımladı.
Bakan Osman Aşkın Bak'ın mesajı şöyle:
"Türk sporunun efsane isimlerinden, dünyaya adını altın harflerle yazdıran olimpiyat şampiyonu milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Olimpiyatlar başta olmak üzere ülkemize ilkleri yaşattığı uluslararası organizasyonlarda şanlı Ay Yıldızımızı göndere çektirerek İstiklâl Marşımızı defalarca dünyanın dört bir yanında yankılandıran ve milletimize tarifsiz sevinçler yaşatan milli gururumuz Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:38
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Biz ne farklar gördük!
Toplam 8
Yorum
adalet o farkları nasıl kapattığınızıda 2010-2011 sezonunda gördük. takımıda kendinizide dünyaya rezil ettiniz.
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
evet borç 412 milyon euro kur farkından dolayı yüksek gözüküyor euro 1 liraya düşse borç 412 milyon tl bide bu açıdan bakın
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 3
Yorum
Baboş Akhisar Maçında Penaltınız verildi, rakip 10 kişi bırakıldı, 7 de verildi.. Kusura bakma Fikocum hakem golü de kendisi mi atsa idi ?
Bakanı Bak'tan Süleymanoğlu için taziye mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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