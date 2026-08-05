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Haberler Haberler MasterChef ana kadroya giren 17. isim kim oldu? 5 Ağustos sonuçları

MasterChef ana kadroya giren 17. isim kim oldu? 5 Ağustos sonuçları

MasterChef Türkiye’de ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürerken, yarışmacılar önlük için mutfakta tüm yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. Son gruptan Simge’nin ana kadroya girmesinin ardından gözler, önlüğün sahibi olacak 17. isme çevrildi. TV8 ekranlarında yayınlanan yeni bölümde şefler, yarışmacılardan teknik ve lezzet dengesinin ön planda olduğu ikonik Bal Kabağı Çorbası hazırlamalarını istedi. İki etaplı çetin sınavda üst tura yükselmek için ter döken adaylar arasında yaşanan renkli anlar ve tadım sırasında yaşanan sürprizler ise geceye damga vurdu. İşte Masterchef'te 17. önlüğün sahibi olan yarışmacı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 21:14 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 21:32
MasterChef ana kadroya giren 17. isim kim oldu? 5 Ağustos sonuçları

MasterChef Türkiye'de her gün artan rekabet, son grubun ikinci önlük mücadelesiyle iyice kızışıyor. Bir önceki bölümde Simge'nin 16. önlüğü kaparak ana kadroya adını yazdırmasının ardından, tezgaha çıkan kalan adaylar mutfaktaki hünerlerini konuşturmak için yeniden kolları sıvadı. İki etaplı çetin yarışın ilk turunda şefler, yarışmacılardan tam bir lezzet ve teknik dengesi gerektiren Bal Kabağı Çorbası yapmalarını istedi. Kıran kırana geçen mutfak savaşında; yarışmacıların heyecan dolu anları, uğur bandı jestleri ve tadım turlarında yaşanan sürpriz gelişmeler ekran başındakilere yine nefes kesen bir akşam yaşattı. Peki Masterchef'te 17. önlüğün sahibi kim oldu? İşte 5 Ağustos'ta yaşananlar!

MasterChef ana kadroya giren 17. isim kim oldu?

MASTERCHEF 17. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI? | 5 AĞUSTOS

MasterChef Türkiye'nin 5 Ağustos Çarşamba akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde, son grupta yer alan adaylar ana kadroya giren ikinci isim olmak için mutfakta kıyasıya yarıştı. İlk etapta şefler, yarışmacıların karşısına sürpriz tezgah malzemesi olarak balkabağı çıkardı. Balkabağı çorbasını yaparken en yaratıcı ve lezzetli tabağı hazırlayan, ikinci etapta ise yaratıcılığını konuşturarak 17. önlüğün sahibi olmak için ter döktü. MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 17. yarışmacı bölüm sonunda jüri şefler tarafından açıklanacak. Kazanan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Kolay ve nefis kabak çorbası tarifi Devamını Oku BUNU DA OKU

MasterChef 5 Ağustos sonuçları

MASTERCHEF 2026 ANA KADRODA KİMLER VAR?

MasterChef 2026 ana kadrosunda şimdiye kadar ilk 3 gruptan seçilen 15 yarışmacı yerini aldı. Bu hafta boyunca 4. ve son gruptan seçilecek 5 yeni isimle birlikte toplamda 20 kişilik ana kadro tamamlanmış olacak.

  1. Batuhan
  2. Nilay
  3. Hasan Alp
  4. Şiringül
  5. Enes
  6. Eyüp Can
  7. Demirhan
  8. Nurten
  9. Şadi
  10. Burçin
  11. Tolga
  12. Muhammed
  13. Ayşe
  14. Kübra
  15. Gül
  16. Simge

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